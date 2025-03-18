راوية شرفها راح.. تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل فهد البطل

أذيعت الحلقة ال 17 من مسلسل “ فهد البطل ” والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي .

وشهد الحلقة ال 17 من مسلسل “ فهد البطل ” عدد من الاحداث ومنها اغت.صاب راوية شقيقة فهد البطل .

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.