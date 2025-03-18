بسبب ركنة سيارة.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طالب المطرية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة قتــل طالب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب ركن سيارة بمنطقة المطرية.

تفاصيل قضية قتل طالب في مشاجرة بالمطرية

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل وطالب وسقوط الأخير قتيلًا.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وطالب بسبب ركنة السيارة، تعدى على أثرها الأول على الأخير ثم طعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.