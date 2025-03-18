إمام عاشور يوجه رسالة لمصطفى شوبير عبر إنستجرام.. شاهد

وجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي رسالة، لمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عبر ستوري حسابه الرسمي انستجرام.

وهنأ إمام عاشور مصطفى شوبير في عيد ميلاده، وكتب: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر 2024، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

القنوات الناقلة

تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب سفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.