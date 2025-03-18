هشام يكن يهاجم عبد الواحد السيد: مدير الكرة بالزمالك كبير عليه

انتقد الكابتن هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تعيين عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، معتبرًا أن المنصب أكبر منه في هذه المرحلة.



وأوضح يكن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك فرقًا كبيرًا بين كون اللاعب نجمًا داخل الملعب وبين قدرته على إدارة الأمور الفنية والإدارية بعد الاعتزال، مؤكدًا أنه كان يفضل أن يمر عبد الواحد بفترة تأهيل داخل الجهاز الفني قبل توليه منصبًا بحجم مدير الكرة.

وأضاف يكن أن اختيار الأشخاص المناسبين في المناصب الإدارية يجب أن يكون وفقًا للخبرة والقدرة على التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها في قطاع الأكاديميات جعلته أكثر وعيًا بأهمية بناء كوادر إدارية مؤهلة قبل منحها المسؤولية.

وأكد أنه يعمل حاليًا على تطوير الأكاديميات وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الزمالك مستقبلًا.

