محمود أبو الدهب يكشف سبب استبعاد عمر الساعي من حسابات كولر

كشف محمود أبوالدهب، لاعب النادي الأهلي السابق، سبب استبعاد عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

قال أبوالدهب، في تصريحات تلفزيونية "كولر لم يطور اللاعبين ومش بيمرنهم، في عناد مع لجنة التخطيط في النادي، بتجيب عمر الساعي ومخدش فرصة، وهكذا القندوسي، واقتنع بس بموديست ومكنش ينفع للأهلي".

واضاف "كنت راضي عن كولر في البداية، لإنه بيخاف كتير وبالذات قدام الفريق الكبيرة زي الزمالك، والأداء أصبح مش أحسن حاجة".

وتابع: "كولر عنيد لدرجة إنه ممكن يخسر جماهير النادي الأهلي، من امتى بنخاف قدام الزمالك، وليه دايما تشكيل وحش قدامهم، شوف بيسيرو احترم الأهلي إزاي، وكان ممكن يكسب".