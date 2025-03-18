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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل إش إش.. انكشاف سر مي عمر والشرنوبي

اش اش
اش اش
شروق سلامة

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل “اش اش” تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث تكتشف اش اش أن خادمتها تتجسس عليها، بعدما لاحظت اختها صفاء تصرفاتها تصنتها عليها   ،  وبعد مواجهتها، تحاول الخادمة التهرب من التهمة، لكن اش اش تدرك الموقف تطردها.

على الجانب الآخر، يفاجئ رجب مي عمر بسيارة جديدة كهدية، ما يثير دهشة المحيطين بها خاصه هالة صدقي. وفي نهاية الحلقة  تستمع ندا خلسة إلى حديث مختار ومي عمر، لتدرك أن هناك سرًا كبيرًا يخفيانه، وتجمع اهل العمارة ليشهدوا عليهم 

على جانب اخر يكتشف الضابط أن اش اش حامل، وهو ما يغير موقفه من الأحداث، خاصة بعد أن تنصحها شقيقتها صفاء بالتخلص من الجنين، لكنها ترفض بشدة وتقرر تسجيل الطفل باسم رجب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور.

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات، ومن أبرزها:
‏    •    ON TV.
‏    •    Watch It (للمشاهدة الرقمية).

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:
    •    مي عمر (إش إش)
    •    ماجد المصري
    •    خالد الصاوي
    •    شيماء سيف
    •    محمد الشرنوبي
    •    إدوارد
    •    انتصار
    •    ندى موسى
    •    دينا
    •    طارق النهري
    •    هالة صدقي
    •    وفاء عامر (ضيفة شرف)

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

مسلسل “اش اش” اش اش مي عمر

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