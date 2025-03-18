قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مستشفيات غزة: الاحتلال ارتكب مج.ازر في جميع مناطق القطاع
تعذر وصول عدد كبير من الشـ.ـهداء إلى مستشفيات غزة
مجزرة إسرائيلية.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينين لأكثر من 330
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس
هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين: مصدومون لأن الحكومة اختارت التخلي عنهم
بمجموع مختلف ومواد أكثر.. السماح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم
أذان المغرب اليوم 18 رمضان.. اعرف مواعيد الإفطار في 50 مدينة
سقوط 342 شهيدا بينهم 179 بمدينة غزة وشمالي القطاع
أخبار العالم | تصعيد خطير في غزة .. إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار .. اغتيال قياديين في حماس
هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح
المعاينة تكشف تفاصيل حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة 18 رمضان..موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

أذان المغرب
أذان المغرب
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا، فى اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.00 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.48 صيام.

وتشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الثلاثاء 18 رمضان 1446 هجرية، الموافق 18 مارس 2025، الفجر 04:32 صباحاً، والظهر 11.57 صباحاً، والعصر 03:23 مساءًا، والمغرب 06.00 مساءًا، والعشاء 07.14 مساءًا.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.13 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.13 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.55, صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا ، تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما يعرف بالسهرات الرمضانية، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.


 

قنا مواقيت الصلاة موعد آذان المغرب شهر رمضان المبارك موعد الإفطار أمسيات يومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

موعد صلاة الجناة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

ترشيحاتنا

التركيز

لماذا يصعب التركيز أثناء الصيام؟.. أطعمة تحسن الحالة المزاجية

قطارات السكك الحديدية

تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

تالجو

أسرع قطارات السكك الحديد .. مواعيد التالجو وأسعار الحجز

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد