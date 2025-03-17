بيطرى قنا يشن حملات مكثفة لضمان سلامة الدواجن وخلوها من الأمراض

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا تنفيذ حملات مكثفة لسحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن بجميع المراكز الإدارية التسعة بالمحافظة، للتأكد من خلوها من الأمراض، وخاصة إنفلونزا الطيور.



وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا، أن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة المديرية للرقابة على المزارع، حيث يتم إرسال العينات إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من عدم وجود أى إصابات.

وأشار مدير عام الطب البيطرى، إلى أن محافظة قنا احتلت المركز الخامس على مستوى الجمهورية في نتائج عينات السحب، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان جودة المنتج الداجنى، لافتاً إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة الثروة الداجنة وضمان سلامة المنتجات الغذائية للمستهلكين.

وشدد يوسف، على أهمية التزام المربين بطرق التربية السليمة، سواء في المزارع أو التربية المنزلية، مع ضرورة تحصين الدواجن باللقاحات اللازمة لحمايتها من الأمراض.

و أعرب مدير عام الطب البيطرى بقنا ، عن خالص شكره وتقديره لجميع الأطباء البيطريين وإدارة الدواجن بالمحافظة، لما يبذلونه من جهود كبيرة فى متابعة المزارع والتواصل المستمر مع أصحابها لضمان تطبيق معايير السلامة البيطرية.