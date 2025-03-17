قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل: إعادة مباراة الأهلي والزمالك ستودي إلى وقف النشاط الرياضي
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع
تعالى نفطر عند أهلى.. سيدة تستدرج زوجها وتحتجزه بعقار في السلام لسبب صادم
محافظة الجيزة تبحث الاستثمار في 400 عين ماء بالواحات البحرية للسياحة العلاجية
الأرصاد تحذر: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس .. درجة الحرارة 34
في ذكرى وفاتها.. عائشة بنت أبي بكر.. أم المؤمنين وأحب زوجات النبي إلى قلبه
مصر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الهندية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
الشتا بيودع.. موعد بداية فصل الربيع ونهاية الشتاء
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة ستيبوف في زابوريجيا
تفريغ كاميرات المراقبة وتحريات.. التحقيق في تشويه وجه طالبة بأكتوبر
مواجهات نصف نهائي كأس مصر ومواعيد المباريات
استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون.. موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطرى قنا يشن حملات مكثفة لضمان سلامة الدواجن وخلوها من الأمراض

تطعيم دواجن
تطعيم دواجن
يوسف رجب

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا تنفيذ حملات مكثفة لسحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن بجميع المراكز الإدارية التسعة بالمحافظة، للتأكد من خلوها من الأمراض، وخاصة إنفلونزا الطيور.
 

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا، أن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة المديرية للرقابة على المزارع، حيث يتم إرسال العينات إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من عدم وجود أى إصابات.

وأشار مدير عام الطب البيطرى، إلى أن محافظة قنا احتلت المركز الخامس على مستوى الجمهورية في نتائج عينات السحب، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان جودة المنتج الداجنى، لافتاً إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة الثروة الداجنة وضمان سلامة المنتجات الغذائية للمستهلكين.

وشدد يوسف، على أهمية التزام المربين بطرق التربية السليمة، سواء في المزارع أو التربية المنزلية، مع ضرورة تحصين الدواجن باللقاحات اللازمة لحمايتها من الأمراض.

و أعرب مدير عام الطب البيطرى بقنا ، عن خالص شكره وتقديره لجميع الأطباء البيطريين وإدارة الدواجن بالمحافظة، لما يبذلونه من جهود كبيرة فى متابعة المزارع والتواصل المستمر مع أصحابها لضمان تطبيق معايير السلامة البيطرية.

قنا بيطرى قنا الدواجن حملات مكثفة مزارع الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

غزة

جسر الحياة لغزة.. جهود مصرية مستمرة لدعم الفلسطينيين بالمساعدات والعلاج

صورة أرشيفية

بـ 140 ألف جنيه.. سعر فاتورة سحور في مطعم شهير بالقاهرة يثير الجدل

صورة أرشيفية

طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟

بالصور

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
السيارات النادرة

احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة

مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه

أكذوبة قدرات سيارة تسلا سايبرتراك.. عرضت سائقها للموت غرقًا

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

فيديو

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد