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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا في 24 ساعة| افتتاح مشروعات خدمية بنجع حمادي.. وتنفيذ معايير السلامة المهنية

قصر ثقافة نجع حمادى
قصر ثقافة نجع حمادى
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث على مدار اليوم الأحد، من أبرزها بحث محافظ قنا آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية، وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية بمركز نجع حمادى، كما شهد المحافظ احتفال قصر ثقافة نجع حمادى بالعيد القومى للمحافظة.

محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية 

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وشدد على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي، وذلك فى إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت.

محافظ قنا يفتتح مشروعات تنموية وخدمية بنجع حمادى 

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات القومية والخدمية بمدينة نجع حمادي، فى إطار جهود محافظة قنا لدفع عجلة التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

استهل المحافظ جولته بافتتاح مجمع الشوادر بحاجر الجبل بهو، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 61 شادرًا بمساحات تصل إلى 300 متر مربع لكل شادر، بالإضافة إلى مبنى إداري، ومسجد، وكافتيريا، وذلك بتكلفة إجمالية 41.3 مليون جنيه.

كما افتتح محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 60 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة.

احتفال ثقافة نجع حمادى.. محافظ قنا يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية 

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمها قصر ثقافة نجع حمادي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، وأنور جمال، مدير عام ثقافة قنا، وتاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من أهالي المدينة.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بمشاركة أهالي نجع حمادي في هذه الاحتفالية، التي تُخلّد ذكرى الملحمة الوطنية العظيمة التي سطرها الأجداد بدمائهم وأرواحهم، مؤكدًا أن هذه الذكرى تلهم روح الوطنية والفداء في الدفاع عن الأرض والكرامة. كما شدد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، والوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، في إطار السعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

قنا مشروعات تنموية نجع حمادى معايير السلامة الصحة المهنية قصر ثقافة نجع حماد

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