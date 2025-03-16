أخبار قنا| خروج 20 مصابا بحادث أتوبيس دشنا.. المستشفى العام يوزع فوانيس للأطفال

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم السبت، العديد من الأحداث، من أبرزها وقوع حادث تصادم بطريق قنا الزراعى الشرقى، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين، وتوجه وكيل وزارة الصحة ونائب محافظ قنا، للاطمئنان على المصابين، وخروج 20 مصاباً خلال الساعات الأخيرة بعد تماثلهم للشفاء، فيما وزع مدير مستشفى قنا العام فوانيس رمضان على أطفال الغسيل الكلوى، لبث روح التفاؤل والأمل بينهم.

روح التفاؤل .. مستشفى قنا العام يوزع فوانيس رمضان على أطفال الغسيل الكلوى

وزع الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ونقيب أطباء قنا، فوانيس رمضان على الأطفال المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، لمشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، وسط حالة من السعادة بين الأطفال وذويهم بهذه اللفتة الإنسانية.



وقال مدير مستشفى قنا العام، إن توزيع الفوانيس على الأطفال المرضى، بهدف تخفيف معاناة وآلام العلاج، وإدخال البهجة والسرور لنفوس الأطفال المرضى فى ظل الأجواء المباركة للشهر الكريم، وأن هذه المبادرة الإنسانية فى إطار حرص إدارة المستشفى على توفير بيئة علاجية داعمة للأطفال المرضى، وتعزيز روح الأمل والتفاؤل لديهم خلال شهر رمضان المبارك.

خروج 20 شخصاً من مصابى حادث أتوبيس مصنع سكر دشنا بقنا

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن 20 من مصابى أتوبيس مصنع سكر دشنا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، فيما لا تزال حالة واحدة تتلقى الرعاية داخل العناية المركزة، وأخرى تم تحويلها إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج.

ونقل نائب المحافظ، توجيهات محافظ قنا، بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، كما شدد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيداً بسرعة استجابة الفرق الطبية وهيئة الإسعاف في التعامل مع الحادث بكفاءة ومهنية، موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية على جهودها في احتواء الأزمة، ومؤكدًا استمرار المتابعة لحالة المصابين حتى تمام شفائهم.

نائب محافظ قنا يتفقد المصابين فى حادث تصادم أتوبيس دشنا

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمستشفى قنا العام، للاطمئنان على المصابين جراء حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات وجرار زراعي بقرية فاو قبلي، التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا ووفاة شخصين، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، وأحمد عبد الخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد من الأطباء المختصين.

وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابي حادث تصادم دشنا

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، الحالات الواردة إلي مستشفي قنا العام، جراء وقوع حادث تصادم لأتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، مع جرار زراعي، بطريق دشنا - قنا الزراعي، والذي أسفر عن إصابة ٢٢ شخص ووفاة شخصين

ووجه وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بسرعة توجه سيارات الإسعاف ونقل الحالات إلي مستشفي قنا العام، حيث تم الدفع بـ ١٥ سيارة إسعاف إلي موقع الحادث لنقلهم إلى المستشفى، مع متابعة وصول الحالات ودخولهم غرف الكشف والمتابعة.

بالأسماء.. مصرع عاملين وإصابة 22 آخرين فى تصادم أتوبيس وجرار قصب بقنا

شهد طريق مصر أسوان الزراعى، أمام مركز دشنا شمال قنا، حادث مروع فى تصادم جرار قصب، وأتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، عن مصرع عاملين وإصابة 22 آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بين جرار نقل قصب، وأتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، يستقله عدد من عمال المصنع، نتج عنه وفيات ومصابين، ودفع مرفق اسعاف قنا، بأكثر من 10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث تصادم جرار القصب مع الأتوبيس التابع لمصنع سكر دشنا، لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.