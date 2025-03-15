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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خروج 20 شخصاً من مصابى حادث أتوبيس مصنع سكر دشنا بقنا

أتوبيس مصنع دشنا
أتوبيس مصنع دشنا
يوسف رجب

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن 20 من مصابى أتوبيس مصنع سكر دشنا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، فيما لا تزال حالة واحدة تتلقى الرعاية داخل العناية المركزة، وأخرى تم تحويلها إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب محافظ قنا، بمستشفى قنا العام، للاطمئنان على المصابين جراء حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا، وجرار زراعي بقرية فاو قبلي، التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة، رافقه خلالها الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، وأحمد عبد الخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد من الأطباء المختصين.

ونقل نائب المحافظ، توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، كما شدد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشاد نائب محافظ قنا، بسرعة استجابة الفرق الطبية وهيئة الإسعاف في التعامل مع الحادث بكفاءة ومهنية، موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية على جهودها في احتواء الأزمة، ومؤكدًا استمرار المتابعة لحالة المصابين حتى تمام شفائهم.

جدير بالذكر أن طريق قنا – نجع حمادى الزراعى الشرقى، شهد حادث مروع بين مقطورة قصب وأتوبيس نقل تابع لمصنع سكر دشنا، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 22 شخصًا، ودفع مرفق اسعاف بـ 15 سيارة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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