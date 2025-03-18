مصادر فلسطينية: مقتل ابو عمر الحتة في غارة اسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل القيادي البارز في حركة "حماس"، أبو عمر الحتة، وكيل وزارة العدل، وذلك إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعًا في المنطقة الوسطى من القطاع.

وبحسب التقارير الأولية، فإن الغارة جاءت ضمن سلسلة من الضربات المكثفة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على مواقع يشتبه بأنها تابعة للجناح العسكري لحركة حماس، حسبما زعم وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأشارت المصادر إلى أن أبو عمر الحتة كان يُعد من الشخصيات المهمة داخل حركة حماس.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من حركة حماس حتى الآن لتأكيد مقتله أو نعيه بشكل رسمي، فإن مقربين من الحركة أكدوا الخبر، متعهدين بالرد على ما وصفوه بـ"سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل في محاولة لإضعاف المقاومة".

يُشار إلى أن إسرائيل صعّدت خلال الأيام الأخيرة من استهدافها لقيادات حماس السياسية والعسكرية، في محاولة لتقويض قدرة الحركة على الاستمرار في إدارة المعركة الميدانية، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية واسعة على البنية التحتية العسكرية للحركة.

ويرى مراقبون أن مقتل قيادات ميدانية بارزة في صفوف حماس قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وسط دعوات دولية متكررة لوقف فوري لإطلاق النار وتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة وطويلة الأمد.