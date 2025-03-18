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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن عودة الأجواء الشتوية في هذه الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد  .

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيا تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد ، ومن المتوقع أن يحدث  انخفاض آخر في درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتبارا من يوم الأربعاء 19 مارس 2025.

لذا يجب عدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

واعتبارا من الأربعاء توقعت الأرصاد انخفاضا ملحوظا و تدريجيا على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-5)درجات.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية: تكون شبورة مائية صباحاً 

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 30 17
بنهــــا 29 16
دمنهور 29 17
وادي النطرون 30 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 29 17
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 27 16
دمياط 22 17
بورسعيد 22 18
الإسماعيلية 30 16
السويس 30 17
العريش 24 14
رفح 24 15
رأس سدر 27 16
نخل 30 11
كاترين 25 10
الطور 30 17
طابا 31 15
شرم الشيخ 34 22
الإسكندرية 22 14
العلمين 21 15
مطروح 22 14
السلوم 22 15
سيوة 25 14
رأس غارب 33 21
الغردقة 33 20
سفاجا 34 21
مرسى علم 34 22
شلاتين 32 21
حلايب 29 23
أبو رماد 32 21
رأس حدربة 29 22
الفيوم 30 16
بني سويف 30 15
المنيا 31 14
أسيوط 33 15
سوهاج 35 16
قنا 37 17
الأقصر 38 16
أسوان 38 20
الوادي الجديد 37 19
أبوسمبل 36 22

الأرصاد هيئة الأرصاد حالة الطقس انكسار الموجة الحارة الكتلة الهوائية الرياح

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