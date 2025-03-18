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أذان المغرب اليوم 18 رمضان.. اعرف مواعيد الإفطار في 50 مدينة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذان المغرب اليوم 18 رمضان.. اعرف مواعيد الإفطار في 50 مدينة

اذان المغرب
اذان المغرب
أمل فوزي

لعل أهمية اذان المغرب في كل يوم من أيام شهر رمضان تنبع من أنه يحدد موعد إفطار أولئك الصائمين في هذا الشهر الفضيل لذا يزيد البحث يوميا عن موعد اذان المغرب والذي لن يتوقف حتى نهاية الشهر الكريم ، حيث إن اذان المغرب في رمضان 2025، هو من أهم مواقيت الصلاة وأوقاتها طوال الشهر ، كما أن اذان المغرب لا يحدد موعد صلاة المغرب فقط وإنما كذلك يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2025 ، ومن ثم فهذا يطرح السؤال عن موعد  اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025 ، حيث بدأ اليوم منذ دقائق قليلة ، ولأنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2025 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار أي اذان المغرب  .

اذان المغرب

يحدد اذان المغرب توقيت نهاية الصيام بكل يوم من أيام رمضان، لذا يهتم الجميع بمعرفة موعد اذان المغرب اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك 1446هـ، و2025م.

ويبحث كثيرون الآن عن موعد اذان المغرب  اليوم 18 رمضان 2025 م، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025م، وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب في  اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2025 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

يحين موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025 م في القاهرة والمنصورة في تمام الساعة 6:05م، وفي الإسكندرية 6:10م، وفي طنطا 6:06م،  والزقازيق وسوهاج 6:04م ، وفي بني سويف وأسيوط 6:06 م، أما في المنيا 6:07 م، وقنا 6:00 م وأسوان 5:59م، أما في مطروح 6:21م، وفي الغردقة 5:55م، والخارجة 6:09م، والإسماعيلية 6:01م، ودمياط 6:03م، وفي السلوم 6:30م.

اذان المغرب في مدن مصر

ويحين موعدة صلاة المغرب حيث يصدح اذان المغرب اليوم 18 رمضان في نويبع 5:52م، وحلايب 5:44م، وشرم الشيخ 5:53م، والفيوم  و6 أكتوبر 6:07م، وأيضًا يؤذن في كفر الشيخ والحامول وبلطيم 6:06م،  أما طابا 5:53م، وراس سدر 6:00م، والطور 5:56م، ودهب 5:52 م  ومرسى علم 5:51م، وسفاجة 5:55م، .

أما شلاتين 5:48م، العلمين 6:14م، وواحة سيوة 6:28م، و الفرافرة 6:18م، وفي المحلة الكبرى 6:06م، ونجع حمادي وبورسعيد 6:01م،  والسويس والأقصر  6:00م،  والعريش 5:55م، ودمنهور 6:08م،  والقاهرة الجديدة ومدينة 15 مايو 6:05م،  والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وحدائق العاصمة 6:03م ،  والعبور 6:04والمنصورة الجديدة 6:05م.

دعاء الإفطار اليوم 18رمضان

يعد دعاء الرسول عند الإفطار في اليوم الثامن عشر من رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

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