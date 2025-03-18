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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقاً للجداول الزمنية المقررة.

رفع معدلات الأداء ومتابعة تنفيذ الشركات

وشدد المحافظ على رفع معدلات الأداء، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تُلبي احتياجات المواطنين.


واكد محافظ القليوبية على التأكُد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يُقصر في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.
وكان محافظ القليوبية قد عقد اجتماعا مع عدد من القيادات التنفيذية  أكد خلاله ، على تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة كل المستجدات والوقوف على ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومراحل تطوير الأداء أولاً بأول بهدف الارتقاء بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، موجهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها.
وناقش "عطيه" معدلات الأداء للخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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