انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى و الصغرى

القاهرة 29 17

شلاتين 32 21

الإسكندرية 22 14

مطروح 22 14

بورسعيد 22 18

حلايب 29 23

أسوان 38 20

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.