قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب جوي.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
تحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
قرار عاجل من التعليم استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة الدبلومات الفنية
انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصوم؟.. الإفتاء تجيب
دعاء النصف الثاني من رمضان 2025.. أدرك ليلة القدر بـ5 كلمات
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن عودة الأجواء الشتوية في هذه الموعد
أول تعليق من الخارجية الفلسطينة على تجدد الغارات الإسرائيلية
استشهاد ياسر حرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قصف على جباليا
اليونيسف: يجب وقف الضربات على غزة وندعو الأطراف إلى احترام القانون
الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير شعبنا في غزة
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-3-2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025.

 درجات الحرارة اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى و الصغرى

القاهرة 29 17

شلاتين 32 21

الإسكندرية 22 14

مطروح 22 14

بورسعيد 22 18

حلايب 29 23

أسوان 38 20

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

اكتشاف بئر أثري

اكتشاف بئر أثري يعود إلى ما قبل الإسلام.. ماذا وجدوا بداخله؟

البطاقة الشخصية

خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025

ترشيحاتنا

الصلاة أفضل العبادات لله

هل إقامة الصلاة قبل الشروع فيها شرط لصحتها.. أمين الفتوى يرد

الجنة

وصية النبي لمن أراد مرافقته في الجنة.. عليك بهذا الفعل

صلاة التراويح

هل أداء صلاة التراويح يكون في المسجد أم المنزل؟.. الإفتاء تحدد

بالصور

طريقة عمل البيتيفور بالكوب: سر الطعم الرائع في خطوات بسيطة

طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب

جمال وأنوثة.. ريم البارودي تتألق بفستان أسود قصير

جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد