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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمراكز الفتح وصدفا ومنفلوط وأبوتيج ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت 8 مارس الجاري وتنتهي 28 مارس 2025، ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 33 حالة تعدي بمساحة 1976، متر مربع.

إزالة 15 حالة تعد بالفتح 

 حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة محمود ياسين رئيس المركز من إزالة عدد 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الري كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة عيون إبراهيم رئيس المركز من إزالة 11 حالة تعدي منهم 3 حالات تعدي على أملاك الري و5 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بينما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من 3 حالات تعدي على أملاك الري والطرق .

 

إزالة 4 حالات تعد بأبوتيج 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم من إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الاصلاح الزراعي لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمل الموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات إزالة التعديات إزالة التعديات بأسيوط أراضي أملاك الدولة

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