إقبال جماهيري كبير على فعاليات معرض فيصل للكتاب وفرقة «بنكمل بعض» تخطف الأنظار

يواصل معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعالياته الثقافية والفنية وسط إقبال جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية.

وشهدت أجنحة دور النشر إقبالًا واسعًا من الزوار الذين حرصوا على اقتناء الكتب في مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب مشاركتهم الفعالة في الأنشطة الثقافية وورش الأطفال المتنوعة، التي أضفت أجواءً تفاعلية ممتعة على المعرض.



وكان من أبرز الفعاليات التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، العرض الغنائي الذي قدمته فرقة "بنكمل بعض" التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، حيث أبهرت الفرقة الحضور بأدائها المميز لمجموعة من الأغاني الهادفة التي تعزز قيم التعاون والمحبة. وتفاعل الأطفال وأسرهم مع العروض الموسيقية، التي قدمها أعضاء الفرقة بروح إبداعية عالية تعكس مهاراتهم وتدريبهم الاحترافي تحت إشراف متخصصين في الموسيقى.



وامتد تفاعل الجمهور إلى ما بعد انتهاء العرض، حيث أعرب العديد من أولياء الأمور عن إعجابهم بالمستوى الفني المتميز للفرقة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تضيف بُعدًا ثقافيًا وترفيهيًا هامًا للأطفال، وتساهم في تنمية وعيهم الفني والثقافي.



ويأتي هذا العرض ضمن جهود المركز القومي لثقافة الطفل لتعزيز الثقافة والفنون بين الأطفال من خلال تقديم محتوى هادف يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساهم في خلق جيل واعٍ ومحب للفنون.



يُذكر أن فعاليات معرض فيصل للكتاب مستمرة وسط أجواء ثقافية زاخرة، تجمع بين المعرفة والإبداع، وتؤكد مكانته كواحد من أهم الفعاليات الثقافية السنوية التي تستقطب الجمهور من مختلف الفئات العمرية.