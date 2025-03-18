روشتة برلمانية لاستغلال افتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الاستعداد الأمنية في افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو المقبل، مؤكدة أنه سيكون بمثابة واجهة سياحية فريدة ترفع من شأن مصر أمام العالم .

وأكدت «رشاد » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» على أهمية الاستغلال الأمثل للمتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة في مصر، من خلال إطلاق بوابة عالمية لتعريف العالم بالكنوز التي يحتويها المتحف،مشددة على ضرورة العمل على الترويج لهذا الحدث العظيم في كل دول العالم.



و أشارت عضو البرلمان إلى أن افتتاح المتحف سيكون له دوره المهم فى دعم السياحة وجذب العملة الأجنبية، بإعتباره واحدًا من أكبر المتاحف الأثرية والثقافية فى العالم .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المعنية بتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى وزراء الطيران المدني والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة، وعدد من القيادات الأمنية وممثلي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حدد يوم 3 يوليو المقبل موعدًا لافتتاح المتحف، موضحًا أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفال على الرئيس، الذي وجّه بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الاستعدادات، تضم الوزراء المختصين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الحدث سيكون عالميًا، وستنقله وسائل الإعلام الدولية، بحضور عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء من مختلف الدول، مشددًا على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الاستعداد الأمني واللوجستي، إلى جانب التجهيزات الفنية الخاصة بالفعاليات.

