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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري.. وحضور طاقم العمل

فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري
أحمد البهى

انتهت النجمة روجينا من تصوير مسلسلها الجديد حسبة عمري والذي يعرض ضمن منافسات شهر رمضان الحالي وضمن الأعمال 15 حلقة المعروضة في النصف الثاني من الشهر الكريم.

وحضر كافة أبطال المسلسل في اليوم النهائي للتصوير بينما قاموا بعمل احتفال خاص فرحة بانتهاء التصوير بعد شهور من تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

قصة مسلسل حسبة عمري
المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، نور ايهاب إسلام إبراهيم إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وكان قد عرض في رمضان الماضي للنجمة روجينا مسلسل  “سر إلهي”، في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 والذي حقق نجاحاً كبيراً.

النجمة روجينا روجينا حسبة عمري

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بالصور

روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري.. وحضور طاقم العمل

فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري

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