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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025
لكزس NX 350 موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX 350 موديل 2025، وتنتمي NX 350 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لكزس NX 350 موديل 2025

- أبعاد لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

تأتى سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 بطول 4660 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2690 مم .

- محرك لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

تستمد سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي، وتنتج قوة 275 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني .

- مواصفات لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

تمتلك سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وشبك أمامي كبير، وبها مصابيح أمامية LED ثلاثية الشعاع، وبها شبك أمامي مغزلي كبير، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وبها مقاعد جلد فاخرة، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع خاصية الذاكرة، وبها نظام تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9.8 بوصة تعمل باللمس، ونظام صوتي عالي الجودة، وبها دعم لنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبها مساحة رحبة للركاب في الأمام والخلف.

- وسائل الأمان والسلامة بـ لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

تحتوي سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية متعددة لحماية السائق والركاب، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSM)، ونظام المساعدة في البقاء على المسار (LKA)، ومثبت سرعة متكيف مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB).

- أسعار لكزس NX 350 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 221 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 256 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 258 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 270 ألف ريال سعودي .

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