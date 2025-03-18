خالد بيبو: قلة الخبرة في منصب مدير الكرة بالأهلي لم تكن سبب رحيلي

أكد خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، أن قلة الخبرة في منصب مدير الكرة لم تكن سبب رحيله، وأي تجربة تُقيَّم بنتائجها، وعند النظر إلى الموسم الذي كان بمنصب مدير الكرة بالأهلي، حقق الفريق 4 بطولات، منها دوري أبطال إفريقيا بدون أي هزيمة.

وقال بيبو، خلال لقاء له ببرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن المقارنة بينه وبين الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة بالنادي الاهلي غير منصفة، موضحا أن هناك فارقا كبيرا في الخبرات بينهما.

صحح أخطاءه

وتابع نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، أن الكابتن سيد قضى فترة طويلة في المنصب، تعلم خلالها الكثير، وصحح أخطاءه، موضحًا أنه لا يمكن مقارنة أي شخص به إلا بعد 10 سنوات من العمل في نفس المنصب كمدير الكرة بالأهلي.