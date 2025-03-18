قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة التراويح من الجامع الأزهر في ليلة 19 رمضان
بكاء وضرب| اللبنانية ستيفاني عطاالله تقع في مقلب رامز إيلون مصر
حماده الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر في رحلته للمغرب لمواجهة إثيوبيا
هدي الأتربي تنفعل وتغادر أستديو برنامج بروود كاست لهذا السبب .. فيديو
موقع إسرائيلي: ترامب في مأزق مشابه لـ بايدن بشأن حرب غزة
بعد تبكير مرتبات مارس .. موعد قبض معاشات أبريل 2025
انت سايكو | صراخ النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله في مقلب رامز إيلون مصر
محمد رمضان لسيدة: كسبتي معانا 200 ألف جنيه.. والأخيرة: انت بتتكلم بجد ولا بتهرج
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل
بكاء هستيرى .. نجمة لبنانية ضحية رامز جلال في إيلون مصر
مفتي الجمهورية: النبي كان نموذجا فريدا في العفو والتسامح حتى مع أعدائه
هنجبلك عربية حلوة .. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. صلاة التراويح من الجامع الأزهر في ليلة 19 رمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
أحمد سعيد

أقبل عدد كبير من المصلين على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء دينية في إحدى ليالي شهر رمضان، حيث تبدأ بعد قليل شعائر الصلاة في الليلة التاسعة عشرة من الشهر الفضيل.

وينقل لكم "صدى البلد"، بثًا مباشرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر لحظة بلحظة.

صلاة التراويح في المنزل

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن صلاة التراويح تُعد من أنواع قيام الليل، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في بيته، وهو الأصل في أدائها.

وأشار الدكتور علي جمعة، خلال لقاء سابق على قناة "صدى البلد"، إلى أن النبي صلّى التراويح في المسجد ذات مرة، فسمعه الناس وخرجوا للصلاة معه، وتكرر الأمر في الليالي التالية، حتى امتلأ المسجد بالمصلين. وفي الليلة الثالثة، لم يخرج النبي لأدائها معهم، وعندما سألوه عن السبب، أخبرهم بأنه خشي أن تُفرض عليهم.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن هذا الحديث النبوي يؤكد أن صلاة التراويح سُنة وليست فرضًا، لكن لها فضل وثواب عظيم عند الله عز وجل.

كما أوضح الدكتور علي جمعة أن النبي لم يزد فيها عن 11 ركعة، حيث كان يؤدي 8 ركعات، ثم 3 ركعات شفع ووتر.

هل يجوز أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات؟

ويكثر التساؤل حول الحد الأدنى لعدد ركعات صلاة التراويح، خاصة مع اختلاف اجتهادات الفقهاء حول عدد الركعات التي يمكن للمسلم أن يؤديها خلال هذه الصلاة التي تُعدّ من السنن المؤكدة في الشهر الفضيل.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن صلاة التراويح يجب ألا تقل عن 8 ركعات، مؤكدًا أنه إذا صلّى المسلم أقل من ذلك فلا تُسمى «تراويح».

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن التراويح تؤدى مثنى مثنى، ويمكن أن تصل إلى 20 ركعة أو أكثر وفقًا لِما ثبت عن الصحابة والتابعين، بينما يكتفي البعض بعدد أقل تبعًا لقدرتهم.

العشاء والتراويح التراويح الجامع الأزهر الأزهر شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

أرشيفية

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات هامة من الارصاد للمواطنين

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 6 أيام المقبلة

شريف إكرامي

العمر جري.. شريف إكرامي يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

نتنياهو

تصعيد غزة.. هل ينقذ نتنياهو من أزمة أم يغرقه في أخرى؟

صورة أرشيفية

مهزلة في مركز شباب بالعاشر.. شاب يركل طالبة بالشلوت.. والأم: ابنتي كادت تفقد عذريتها.. وتحرك أمني عاجل

صورة أرشيفية

تفوق عربي في إنتاج التمور.. ومصر تستحوذ على خُمس الإنتاج العالمي| تفاصيل

بالصور

تأثير تغير الهرمونات على الوزن وطرق للسيطرة عليه

تأثير تغير الهرمونات على الوزن
تأثير تغير الهرمونات على الوزن
تأثير تغير الهرمونات على الوزن

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

زى سحور الخيم.. طريقة عمل طعمية محشية جبنة

طريقة عمل الطعمية المحشية
طريقة عمل الطعمية المحشية
طريقة عمل الطعمية المحشية

فوائد مهمة لتناول الزبيب .. وأفضل وقت لتناوله في رمضان

فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان

فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد