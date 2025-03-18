سام مرسي يدعم فلسطين: تستمر الإبادة الجماعية بينما يكتفي الجبناء بالمشاهدة

واصل النجم المصري سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون، دعمه للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وكتب سام مرسى عبر حسابه على منصة “إكس”: “تستمر الإبادة الجماعية بينما تكتفي الدول الجبناء بالمشاهدة”.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته الوحشية ضد المدنيين العزل في قطاع عزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 1000 فلسطيني، في الساعات الماضية.

سام مرسى.. تاريخ مشرف خارج المستطيل الأخضر

ويٌعتبر النجم المصري سام مرسي أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية بين لاعبي مسابقة الدوري الإنجليزي “علنا”، إذ لا يفوت فرصة لإعلان دعمه الكامل لفلسطين ضد الاحتلال الغاشم، دون خوف عن مكانته في صفوف فريقه الإنجليزي.

كما رفض سام مرسي في شهر ديسمبر الماضي، ارتداء التي تحمل قوس قزح، خلال مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال المتحدث باسم نادي إيبسويتش تاون عبر صحيفة ميرور الإنجليزية: “ يرجع قرار نجم الفريق سام مرسي لأسباب دينية ، مؤكدا أن النادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع”.

وتابع المتحدث باسم نادي إيبسويتش:" وفي الوقت نفسه نحترم قرار قائدنا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء الشارة لمعتقداته الدينية، وسنستمر في تنمية بيئة تقدر وتحترم الجميع سواء على أرض الملعب أو خارجه".



