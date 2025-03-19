الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 2.21 مليار جنيه.. تفاصيل

اعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة لدعم الخزانة العامة بقيمة تبلغ 20.21 مليار جنيه تضمنت 30 طلبا مقبول من المستثمرين والمؤسسات المالية.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير عمليات الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية وخصوصا سندات الخزانة المصرية.

وصل حجم الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت منها استحقاق عامين بقيمة 7 مليارات جنيه تضمن طلبا واحد مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

بلغ متوسط سعر الفائدة علي الطرح نحو 21.98% وأقل سعر بنسبة 21.98% و أعلي سعر بنسبة 21.98%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 12 طلبا بقيمة 9.039 مليار جنيه.

وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق نحو 20.952% وأقل سعر بنسبة 20.75% وأعلي سبعر بنسبة 20.98%.

واعلنت الحكومة عن قبول طرح استثمارات لسند خزانة ذو العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 11.54 مليار جنيه تضمنت 10 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية

بلغ متوسط سعر الفائدة للطرح نجو 34.078% وأعلي سعر بنسبة 34.1% وأقل سعر بنسبة 33.9%.

كما وصل حجم الاستثمارات في استحقاق 5 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 2.631 مليار جنيه تضمنت 7 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة للاستحقاق نحو 34.59% وأقل عائد بنسبة 34.4% وأعلي سعر بنسبة 34.6%.