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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبد الحميد بين نارين في ظلم المصطبة

ظلم المصطبة
ظلم المصطبة
شروق سلامة

على الرغم من ولاء الشيخ مصطفى (أحمد عبد الحميد) لرب عمله حمادة (فتحي عبد الوهاب) والتستر عليه فى اعتدائه على زوجته ومساعدته فى نقلها لمكان بعيد عن المنزل لإسعافها سراً، إلا أنه سرعان ما تتوالى الأحداث لتأتي بما لا يشتهى الشيخ مصطفى، وذلك عندما يعلم حسن (إياد نصّار) بالأمر، وهذا ضمن أحداث مسلسل ظلم المصطبة الذي يُعرض على قنوات DMC بالتوازي مع منصة Watch It.
يبدو أن العلاقة التى يحلم بها الشيخ مصطفى مع رحاب يكتب لها الفشل قبل أن تبدأ من الأساس، بعد أن رأته رحاب وهو يساعد حمادة في نقل أختها هند (ريهام عبد الغفور) خارج المنزل، ولكنها لم تلحق بهما فدخلت المنزل بحثاً عن ابنة أختها لتفهم منها طبيعة ما حدث، حيث وجدت باب الشقة مفتوحاً ولا يوجد بها أحد، وكانت المفاجأة عندما وجدت دماءً على  الأرض فى غرفة نوم أختها وهو الأمر الذى أكد لها صحة مخاوفها وشكوكها حول اعتداء حمادة على هند.

لجأت رحاب إلى حسن ليساعدها فى معرفة ما حدث لهند،  تنادي رحاب على حسن أثناء صعوده إلى شقته، لتخبره بما رأته من ابن خالته وزوج أختها حمادة، ليصبح الشيخ مصطفى فى وضع لا يحسد عليه حينما يباغته حسن بشكل مفاجئ ويطلب منه معرفة مكان هند لينقذها، فيدله على مكانها بالفعل.
حينما يعلم حمادة بما حدث يقوم بدوره بالهجوم على الشيخ مصطفى ويخبره أنه أصبح عدواً صريحا له مثله مثل حسن وأن عليه مغادرة البلد وأنه لا مجال للعمل معه لا فى المول التجارى ولا حتى المسجد.
يظهر الشيخ مصطفى فى حالة من الضعف والاستسلام حيتما لجأت إليه عبير(سارة خليل) ابنة خالته وأخت حسن لتطلب منه محاولة معرفة مكان حسن وهند إنقاذا لزوجها مؤمن(أحمد السويسى) الذى اختطفه حمادة رداً على ما قام به حسن.
مسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمى ومحمد على رزق وغيرهم ،ومن إخراج محمد على.

أحمد عبد الحميد فتحي عبد الوهاب ريهام عبد الغفور

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