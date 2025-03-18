سابقة خطيرة.. الترجي يهاجم قرار الرابطة التونسية بالتحقيق مع يوسف بلايلي

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا هاجم فيه قرار رابطة الأندية بالتحقيق من نجم الفريق يوسف بلايلي، بداعي القيام بحركة غير أخلاقية خلال مواجهة شبيبة العمران في الدوري التونسي.

وقال الترجي التونسي في بيان: “لأول مرة في هذا الموسم تعتمد الرابطة الوطنية لكرة القدم على اللقطات التلفزيونية لاتخاذ قراراتها وقامت بالتالي بدعوة مهاجمنا يوسف بلايلي للمثول أمامها، كما أن الرابطة تغاضت على كل الحركات السابقة التي قام بها العديد من اللاعبين من أندية أخرى ولم تتخذ أي إجراء في شأنهم لا بدعوتهم للمثول أمامها ولا بمعاقبتهم”.

سابقة خطيرة



وأضاف البيان: “وعلى هذا الأساس فإن دعوة يوسف بلايلي تعد سابقة خطيرة من هذا الهيكل وتؤكد سياسة المكيالين التي تتعامل بها الرابطة مع الأندية التونسية”.



وتابع: “لذلك فإن الترجي الرياضي التونسي يعبر عن شديد استغرابه من القرار الذي اتخذته الرابطة الوطنية لكرة القدم والمتمثل في استدعاء لاعبنا يوسف بلايلي للمثول أمامها والحال أنها غضت الطرف عن حركات سابقة عديدة ومتعددة قبل و بعد عهدتها”.



وأشار البيان: “يعتبر الترجي الرياضي التونسي أن الرابطة اختارت بمثل هذه القرارات وسياسة المكيالين في التعامل مع الأندية أن تؤثر على النتائج وعلى استحقاق الأندية في أروقتها ولا أن تترك الفصل فوق الميدان”.

ولفت: “كما يعتبر الترجي الرياضي التونسي أن اتخاذ القرارات من هذا الهيكل بطريقة التصويت من طرف أعضائه هو إجراء ينمي روح الانتماءات والحسابات الضيقة ويجعل قرارات الرابطة تصب في صالح فريق على حساب الآخر”.

وختم البيان: “يشدد الترجي الرياضي التونسي على التأكيد على رفضه التام على أن تكون معاملة الرابطة معه ومع لاعبيه خاصة تختلف عن معاملة هذا الهيكل مع الأندية الأخرى ولاعبيها ويستنكر بشدة قرار دعوة يوسف بلايلي للمثول أمام الرابطة التي غضت الطرف في السابق عن العديد من التصرفات من لاعبي الفرق الأخرى”.