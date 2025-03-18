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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوس أوس يكشف عن موعد عرض فيلم الصفا ثانوية بنات

فيلم الصفا ثانوية بنات
فيلم الصفا ثانوية بنات
يارا أمين

كشف الفنان محمد أسامة الشهير بـ (أس أس) عن موعد  عرض فيلم الصفا الثانوية بنات.

وكتب أس أس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفيلم الكوميدي #الصفا_ثانوية_بنات فيلم عيد الفطر بجميع سينمات مصر والوطن العربي، إنتاج : أحمد السبكي - كريم السبكي
تأليف: أمين جمال - وليد ابو المجد، إخراج : عمرو صلاح".

البوستر الرسمي لفيلم الصفا الثانوية بنات

طرح منذ قليل البوستر الرسمي لفيلم "الصفا ثانوية بنات" للنجم الكوميدي علي ربيع وذلك تمهيدا لطرحه بالسينمات في موسم عيد الفطر المبارك للجمهور.

وظهر علي ربيع على البوستر في شكل مختلف وحوله أبطال العمل من طلاب الصفا ثانوية بنات الذين تجمعهم العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية داخل المدرسة.

"الصفا ثانوية بنات" من بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهالة فاخر ووئام مجدي وساره الشامي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال ومن إنتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج عمرو صلاح. كما يظهر به العديد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم ومن المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.

محمد أسامة فيلم الصفا الثانوية بنات فيسبوك عيد الفطر أحمد السبكي كريم السبكي

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