أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس للـ 6 أيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الطقس تقلبات جوية، مع أمطار ورياح نشطة تؤثر على مختلف أنحاء البلاد.

كما أعلنت الأرصاد عن اضطراب في حالة الملاحة البحرية في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء طقسًا معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد.

ويسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ليلاً.

الأمطار: هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمال أن تكون الأمطار متفرقة في هذه المناطق.

حالة البحرين

البحر المتوسط: يتوقع أن يكون البحر المتوسط مضطربًا، حيث يصل ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، حيث يصل ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، مع رياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 24، الصغرى 12.

العاصمة الإدارية: العظمى 25، الصغرى 11.

6 أكتوبر: العظمى 25، الصغرى 11.

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 12.

شرم الشيخ: العظمى 31، الصغرى 16.

أسوان: العظمى 36، الصغرى 17.

الأقصر: العظمى 35، الصغرى 15.

مرسى علم: العظمى 30، الصغرى 22.

الغردقة: العظمى 30، الصغرى 14.

سيوة: العظمى 25، الصغرى 09.

نصائح للمواطنين

القيادة بحذر: بسبب تنامي الرياح، يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

الحفاظ على الملابس المناسبة: خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، حيث يتوقع أن تكون الأجواء باردة.

تجنب الأنشطة البحرية: في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بسبب اضطراب الملاحة البحرية، خاصة في الأيام المقبلة.