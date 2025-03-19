قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تكشف عن ملفات سرية تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي
7 كلمات تمسك بها لآخر رمضان.. أوصى بها النبي لمغفرة ذنوبك كلها
بشرى سارة | موعد وأماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025 .. تفاصيل
بن غفير يعود للحكومة الإسرائيلية بعد استئناف العدوان على غزة
الضرائب تنشر استفسارا حول حساب ضريبة المرتبات والأجور PAY ROLL
دعاء القنوت فى صلاة الفجر برمضان .. ردده أثناء الركعة الثانية
أستاذة بالقومي للبحوث توضح أهم النصائح لصيام صحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
السيطرة على اشتباكات بالحجارة بين أشخاص بشارع الجميل بقنا
تعليق غاضب من جوتيرش بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
انتهاء أزمة عمرو السولية وعضو النادي الأهلي
قرارات نارية من رابطة الأندية.. وتحذّر: ممنوع الحديث عن شكوى الأهلي قبل التحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن غفير يعود للحكومة الإسرائيلية بعد استئناف العدوان على غزة

بن غفير
بن غفير
ناصر السيد

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء بالإجماع على تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، وهو المنصب الذي كان يتولاه قبل تقديم استقالته احتجاجا على وقف العدوان على غزة في يناير الماضي.

عودة بن غفير

وأفادت إذاعة "كان" العبرية، بأنه على الرغم من معارضة النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، على تعيين بن غفير، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على إعادته.

وأبلغت النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أنه "من غير الممكن" قانونيًا تعيين زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن جفير، وزيرًا للأمن القومي.

العدوان على غزة

أعلن بن جفير ونتنياهو صباح الثلاثاء عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. 

غادر بن غفير الائتلاف في يناير لمعارضته اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع حماس، لكنه قال إنه سيعود إذا استؤنف القتال بعد المرحلة الأولى من هذا الاتفاق.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية حكومة الاحتلال العدوان على غزة عودة بن غفير النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا عوتسما يهوديت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

موعد إجازة عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في الإمارات ومصر وجدول العطلات الرسمية

ترشيحاتنا

طائرة الزمالك

الزمالك يهزم الأهلي.. ومباراة فاصلة لتحديد الصاعد لنهائي دوري الكرة الطائرة

كرة اليد

الأهلي يهزم هليوبوليس.. ويصعد لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

عمرو السولية

تفاصيل انتهاء أزمة السولية وعضو الأهلي- صورة

بالصور

تصل لأشهر .. طرق سهلة لحفظ الليمون لفترات طويلة

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة

إقبال غير مسبوق على الليلة الكبيرة.. وفريق "الشباب لايف" مع ذوي الهمم يتألقون بساحة الهناجر

من برنامج هل هلالك
من برنامج هل هلالك
من برنامج هل هلالك

مخاطر صحية تصيبك بسبب تناول الشعرية سريعة التحضير.. احترس الإكثار منها

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير
أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير
أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير

يحسن عمل الأنسولين وينسف الوزن.. اعرف أفضل نوع دقيق

يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني :هلبس راجل وأجسد حياة فؤاد المهندس .. وهذه علاقتي بعبلة كامل .. فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد