بن غفير يعود للحكومة الإسرائيلية بعد استئناف العدوان على غزة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء بالإجماع على تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، وهو المنصب الذي كان يتولاه قبل تقديم استقالته احتجاجا على وقف العدوان على غزة في يناير الماضي.

عودة بن غفير

وأفادت إذاعة "كان" العبرية، بأنه على الرغم من معارضة النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، على تعيين بن غفير، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على إعادته.

وأبلغت النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أنه "من غير الممكن" قانونيًا تعيين زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن جفير، وزيرًا للأمن القومي.

العدوان على غزة

أعلن بن جفير ونتنياهو صباح الثلاثاء عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

غادر بن غفير الائتلاف في يناير لمعارضته اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع حماس، لكنه قال إنه سيعود إذا استؤنف القتال بعد المرحلة الأولى من هذا الاتفاق.