ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

كشفت الفنانة ريهام الشنواني عن رفض والدتها في بداية مشوارها لدخولها عالم التمثيل بسبب خوفها الزائد عليها.

وقالت ريهام الشنواني خلال لقائها فى بودكاست “Boom Shoot”المذاع عل قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أن بداية دخولها عالم الفن كان عن طريق تقديمها فى احدي الورش التمثيلية النى يقدمها الفنان محمد صبحي ثم اتجهت لورشة فنية اخري من تقديم المخرج خالد جلال وبدأت مشوارها الفني.

وأشارت ريهام إلى أنها كانت تريد الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد الثانوية العامة، ولكن الأسرة لم توافق ودخلت كلية التجارة، وبعد التخرج من الجامعة والدتها رفضت أيضًا دخولها معهد الفنون المسرحية .

وأستكملت ريهام ، معلقة: “مامتي كانت بتقولي عمرك ما هتبقي ممثلة وكانت بتخاف عليا طول الوقت”.

ريهام الشنواني: بخاف من البطولة المطلقة

وعن إمكانية تقديمها لعمل بطولة مطلقة ، أكدت ريهام أنها مازالت تخاف من هذه الخطوة بشكل كبير وانها لا تحب أن تستعجل الأمور لأنها ليست مستعدة للخطوة.

ريهام الشنواني تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها

وتحدثت ريهام الشنواني عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنها لا تضع مواصفات محددة لكنها لا تحب الأشخاص قليلة الذكاء، معلقة: “كنت مرتبطة بشخص غبي وطلعلي حبوب فى وشي وبكره الغباء جدا لاني مش بعرف اتعامل معاه تماما”.

ريهام الشنواني فى رمضان 2025

شاركت الفنانة ريهام الشنواني فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني بمسلسل “عقبال عندكوا”.

قصة عقبال عندكوا

“عقبال عندكوا” هو مسلسل درامي كوميدي يعتمد على حلقات متصلة منفصلة، حيث تدور الأحداث حول قصة (سها وفادي)، اللذين يستعدان للزواج لكنهما يواجهان سلسلة من المشاكل التي تجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما، من خلال متابعة سبع حكايات عن زيجات انتهت بالفشل.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، وريهام الشنواني