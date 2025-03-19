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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل شكري سرحان.. قصة خلاف الفنان مع فاتن حمامة واعتزال الفن

شكرى سرحان
شكرى سرحان

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان شكري سرحان حيث توفي في مثل هذا اليوم 19 مارس من عام 1993، وهو أحد فناني الزمن الجميل الذين قدموا عددا كبيرا من الأفلام وصل لـ150 فيلما، وشارك البطولة مع عدد كبير من أهم نجوم السينما المصرية.

وبمناسبة ذكرى رحيل شكري سرحان نبرز أهم المحطات والأسرار في حياته حيث ولد بمحافظة الشرقية في 13 مارس عام 1925، ورحل عن عمر يناهز 72 عاما.

اسمه الحقيقى محمد شكري الحسيني سرحان، وهو الأخ الأصغر للفنان محسن سرحان، وسامى سرحان، بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "لهاليبو" مع النجمة الاستعراضية نعيمة عاكف وذلك عام 1949، وكانت الانطلاقة السينمائية الحقيقية له مع المخرج العالمي يوسف شاهين بعد تقديمه لبطولة فيلم "ابن النيل" عام 1951، وكان دوره فيه بمثابة ميلاد حقيقي كنجم في سينمائى، ومن بعده تميز فى أداء دور الدنجوان، وفي مشواره نال العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دوره في فيلم ليلة القبض على فاطمة، كما كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنحه وسام الدولة.

اعتزاله الفن

اعتزل شكري سرحان التمثيل وابتعد تماما عن الأضواء والوسط الفني منذ عام 1991 واعتكف حتى وفاته على قراءة القرآن الكريم.

ما حدش يبات فى بيتى مش زملكاوي

يرتبط شكرى سرحان بقصة عشق كبيرة لنادى الزمالك، فكان لا يتمالك أعصابه ولا يستطيع الوقوف أمام الكاميرا يوم مباراة الفريق الأبيض، وأطلق تصريحاً تاريخياً يصف فيه حبه للقلعة البيضاء قائلا، «ما حدش يبات فى بيتى مش زملكاوي».

قصة خلافه مع فاتن حمامة

قال الفنان شكري سرحان، في حوار سابق له إن الفنانة فاتن حمامة اعتادت كلما ظهرت في موقف من المواقف الغرامية علي أن تفرض قيودا بينها وبين الممثل الذي يؤدي أمامها هذا النوع من الأدوار، ما يمنع الممثل من الانطلاق في أداء دوره على الوجه الأكمل، قائلًا: "كنا نلتمس لها العذر في ذلك ونقول إن لها مبدأ يجب أن نحترمه، حتي خرجت علينا أخيرا بقبلتها التاريخية الأولى في فيلم (صراع في الوادي) في الوقت الذي مثلت أمامها دورا عاطفيا في فيلم من إنتاجها (موعد مع الحياة) وكانت فيه مواقف كثيرة تتطلب إظهار مشاهد (القبلات) ولكنها كانت تمانع بشدة .

شكرى سرحان أحد فناني الزمن الجميل الذين قدموا عددا كبيرا من الأفلام وصل لـ150 فيلما، وشارك البطولة مع عدد كبير من أهم نجوم السينما المصرية.

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