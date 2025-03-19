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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: نجاح استئصال طحال متضخم بوزن 7 كيلوجرامات فى المستشفى العام

اطباء مستشفى مطروح العام
اطباء مستشفى مطروح العام
ايمن محمود

قال الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الفريق الجراحي بمستشفى مطروح العام يواصل نجاحاته و تميزه.

 واضاف ان  الفريق  الطبي  تمكن من استئصال طحال متضخم من بطن مريضه بوزن 7 كيلو جرامات ، و ذلك بقرار علاج على نفقه الدوله دون تحمل المريضة اي تكلفة نهائيا .

واوضح عساف ان مستشفي مطروح العام استقبلت  حالة لسيدة تعاني من ضعف عام وانيميا والام بالبطن مع كبر حجم البطن .

وتم حجز المريضة بقسم الجراحة للتقييم وعمل التحاليل الطبية والاشعة اللازمه ، وتبين انها تعاني من تضخم بالطحال و تحتاج الى استئصال جراحي، وتم تحضير المريضه للعمليات وتجهيز الدم اللازم للعمليه وتجهيز سرير بالعناية المركزة لما بعد العملية الجراحية.

وتم دخول المريضة للعمليات وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح واستغرق التدخل الجراحي ساعتان ونصف وبعدها خرجت المريضة الى العناية الجراحية لاستكمال العلاج الى ان تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

واشار إلى أن فريق التدخل الجراحي ضم كل من دكتور سليمان دومه استشاري الجراحةدكتور احمد العشماوي اخصائي الجراحة دكتور احمد نبيه طبيب الجراحه دكتوره شيرين عبد الفتاح استشاري التخدير دكتور احمد غانم اخصائي التخدير وطاقم تمريض العمليات ميس سارة سلامة وميس فاطمة محمد الصغير

وأكدت المديرية حرصها الدائم علي تشجيع اجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالاساليب العلمية الحديثه بما يضمن توفير خدمة طبيه متميزة علميا و فنيا بمحافظة مطروح.

وتقدم الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بالشكر والتقدير للدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى وللأطباء و التمريض و الخدمات الفنية والمعاونة على هذا التناغم و حرصهم علي خدمة اهل مطروح بكل الامكانيات المتاحة.

وأكدت مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفي بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في مستشفي مطروح العام ، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها تنفيذا لتوجيهات اللواءخالد شعيب محافظ مطروح بتوفير كافة التخصصات الطبية خاصة النادرة منها حرصاً على تقديم خدمة طبية لائقة بأهالى المحافظة.

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