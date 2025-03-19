رئيس البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة محاولة اغتيال الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، نتيجة إنفجار عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه مما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الصومال في هذا الظرف الدقيق ورفضه التام لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار منطقتنا العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها العزيز وإلى ذوي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .