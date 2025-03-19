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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة بالإسماعيلية يكرم العاملات بالمحافظة ومحاربات السرطان

القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية يكرم العاملات
القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية يكرم العاملات
أمل مجدى

بمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام، نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية احتفالية لتكريم العاملات بالمحافظة ومحاربات مرض السرطان بالشراكة مع مكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور كل من لبنى زكي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وداليا حمدى، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع، وياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، وإيزيس محمود، وبحضور عضوات الفرع، إلى جانب العميد وائل حمزة، نيابة عن المحافظ، وأمل رجب، مديرة مكتبة مصر العامة.

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من العاملات ومحاربات مرض السرطان تقديرًا لجهودهن ولتقديم الدعم المعنوي اللازم لهن.

ويأتي هذا التكريم في إطار دعم وتمكين المرأة، وإبرازاً لدورها الفاعل في المجتمع، وتقديرًا لجهودها وتضحياتها في مختلف المجالات.

كما شهدت الاحتفالية إقامة عدد من المسابقات للأسر والأطفال.

القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة يوم المرأة يوم المرأة المصرية محاربات السرطان

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