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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة لتأهيل الشباب المصري لتخصصات تحتاجها ألمانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،د.محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية،وخالد طه، نائب رئيس شركة SIS الألمانية فى مصر والشرق الأوسط، للتباحث في ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، بحضور رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

بحث الجانبان خطة لتعزيز التعاون بين " الوزارة" و"الجامعة"،التي سيتم افتتاحها بشكل رسمي في إبريل المقبل، بحضور كبار المسؤولين المصريين والألمان..كما بحثوا  سبل فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتخصصات التي تتماشى مع سوق العمل،والمعايير الدولية، وذلك لتنمية المهارات ،و تأهيل الشباب، والخريجين على احتياجات سوق العمل في مصر والخارج ،خاصة السوق الألماني،والاستفادة من إمكانيات "الجامعة" في تدريس اللغة الألمانية والاستعانة بذلك، في برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، فضلًا عن تقديم برامج مبتكرة تركز على التطبيقات العملية، خاصة وأن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تقدم نظام تعليمي مزدوج يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ويعتمد على الخبرات الألمانية، وتشكل الدراسات العملية فيها  60% من المناهج الدراسية، مما يُساهم في إعداد الطلاب لسوق العمل المحلية والدولية ،وفي كافة التخصصات التي تتميز بها كليات الجامعة ومنها :تكنولوجيا الهندسة المدنية ،وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات،و تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية ،وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية ،و تكنولوجيا العلوم التطبيقية ،وتكنولوجيا الزراعة والغذاء ،وتكنولوجيا الرعاية الصحية ،وتكنولوجيا الفنون والإعلام،و تكنولوجيا الصناعات الإبداعية،و تكنولوجيا الإدارة.

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