عبدالمحسن سلامة: إنشاء مستشفى للصحفيين وتطوير الخدمات النقابية وتعزيز التدريب

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، خلال لقائه بصحفيين صدى البلد، أن لديه خبرات سابقة وخطة لإنشاء مستشفى خاص بالصحفيين خلال الدورة المقبلة، لتقديم خدمات طبية متكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، بالإضافة إلى تطوير مشروع العلاج وتعزيز الدعم الطبي لحين اكتمال المستشفى.

واستعرض سلامة إنجازاته السابقة في النقابة، مشيرًا إلى إنشاء مكتب للشهر العقاري بالدور الرابع للنقابة، ومركز تدريب حديث بالدور السادس، لتقديم دورات متخصصة ترفع كفاءة الصحفيين، مؤكدا على استمرار دعم الصحف المتوقفة عبر إعانات البطالة، التي لا تزال تُصرف حتى اليوم.

كما أكد على التزامه باستكمال المشروعات القائمة التي تهم الصحفيين، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مستشفى الصحفيين وعدم إلغاء مشروع العلاج القائم.

وأشار سلامة إلى أن هناك تجارب ناجحة يمكن البناء عليها، مستشهدًا بتجربة نقل مؤسسة الأهرام إلى منطقة أكثر استقرارًا، والتي أسفرت عن تحقيق فائض في مخزون الورق يكفي لعدة شهور

استضافت أسرة موقع صدي البلد ، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، في إطار انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة 2025.

وأشاد عبدالمحسن سلامة بتميز موقع صدى البلد وبالدور المهنى من خلال زملاء يعملون بكل مهنية ومصداقية فى تغطية الاحداث الجارية ، مؤكدا على أهمية دعم موقع "صدى البلد"، والعاملين به مشيرًا إلى دوره وتأثيره الكبير في المشهد الإعلامي

وأوضح أن برنامجه الانتخابي يحتوي على ثلاثة محاور رئيسية حرية الصحافة ، وتطوير المهنة والنقابة و تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين ، مؤكدا على التزامه بخدمة جميع الصحفيين دون تمييز, وأنه يسعى ليكون نقيبا لكل أفراد الجماعة الصحفية، وليس لفئة أو تيار معين، مشددا على ضرورة تجاوز التصنيفات الحزبية داخل أروقة النقابة التى هى بيت للجميع وليس لفئة معينة .

وأكد سلامة ، أنه يسعى لتعزيز حرية الصحفيين باعتبار الصحافة مهنة محورية لنقل الأحداث بمصداقية، مشيرًا إلى تجربته النقابية السابقة وحرصه على بناء نقابة قوية تدافع عن حقوق الصحفيين وتضمن استقلاليتهم.

وأشار الى ان هناك حزمة اقتصادية غير مسبوقة لدعم الصحفيين، سيتم الإعلان عنها لاحقًا فى جميع الملفات