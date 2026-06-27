قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يضمن 11 مليون دولار بعد بلوغ دور الـ32 في كأس العالم 2026
ملهاش دعوة .. خبير يعلن خبرا غير متوقع عن الدواجن
إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة
وكيل إسكان النواب: منصة تصدير العقار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وجذب المستثمر الأجنبي
لخلافات على ركن السيارات .. سايس يقتل سيدة فى الشارع بباب الشعرية
قرار عاجل في الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة
«أجور معلمي الحصة» على طاولة البرلمان.. تحركات لإنهاء أزمة الرواتب والعجز بالمدارس
منتخب مصر يصنع التاريخ في كأس العالم 2026.. ماذا فعل الفراعنة؟
نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس
أفريقيا تواصل التألق في مونديال 2026.. 7منتخبات تحجز مقاعدها في دور الـ32
الإعلام الإيراني يشيد بتصريحات حسام حسن بشأن العدالة في كأس العالم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من بروبست إلى ديمبيلي.. أسرع 6 "هاتريك" في تاريخ كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تظل الأرقام القياسية في بطولات كأس العالم محفورة في ذاكرة الجماهير خاصة تلك المتعلقة بتسجيل الأهداف ومع تألق الفرنسي عثمان ديمبيلي في نسخة 2026 عاد الحديث مجددا عن أسرع ثلاثيات الأهداف "هاتريك" في تاريخ المونديال والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم عبر العصور.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "Planet Football" العالمية نستعرض قائمة أسرع اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ كأس العالم وفقا للوقت المستغرق منذ انطلاق المباراة وحتى إحراز الهدف الثالث.

إريك بروبست.. الرقم التاريخي الذي صمد لعقود

يتربع النمساوي إريك بروبست على صدارة القائمة بعدما سجل ثلاثية خلال 24 دقيقة فقط أمام تشيكوسلوفاكيا في كأس العالم 1954.

وجاءت أهداف بروبست في الدقائق 4 و21 و24، ليحتفظ برقمه التاريخي كأسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة حتى الآن.

ديمبيلي يكتب اسمه بحروف من ذهب

نجح الفرنسي عثمان ديمبيلي في اقتحام القائمة الذهبية بعدما سجل ثلاثية خلال 32 دقيقة في مواجهة فرنسا والنرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وسجل ديمبيلي أهدافه في الدقائق 7 و20 و32، ليحتل المركز الثاني في قائمة أسرع الثلاثيات بتاريخ المونديال.

عثمان ديمبيلي

جاري لينيكر.. ثلاثية قادت الإنجليزي للحذاء الذهبي

يأتي الإنجليزي جاري لينيكر في المركز الثالث، بعدما سجل "هاتريك" خلال 34 دقيقة أمام بولندا في كأس العالم 1986.

وأحرز لينيكر أهدافه في الدقائق 8 و13 و36، قبل أن ينهي البطولة متوجًا بجائزة الحذاء الذهبي.

جاري لينيكر

جيرد مولر.. أسطورة تهديفية حاضرة في القائمة

احتل الألماني جيرد مولر المركز الرابع بعدما سجل ثلاثية خلال 39 دقيقة أمام بيرو في مونديال 1970.

وأكد مولر في تلك المباراة قدراته التهديفية الاستثنائية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ.

جيرد مولر

 

ويترستروم وسالينكو.. تعادل في الزمن واختلاف في الإنجاز

في المركز الخامس، يتقاسم السويدي جوستاف ويترستروم والروسي أوليج سالينكو المركز ذاته، بعدما سجل كل منهما ثلاثيته خلال 44 دقيقة.

وسجل ويترستروم ثلاثيته أمام كوبا في مونديال 1938، ليصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في شوط واحد بتاريخ كأس العالم.

أما سالينكو، فسجل ثلاثيته أمام الكاميرون في مونديال 1994، قبل أن يضيف هدفين آخرين وينهي اللقاء بخماسية تاريخية لا تزال رقما قياسبا في البطولة.

كأس العالم عثمان ديمبيلي أسرع اللاعبين تسجيلًا للهاتريك إريك بروبست كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

ساديو ماني

ساديو ماني يدعم الفراعنة بعد التأهل لدور 32 بكأس العالم

منتخب مصر

مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

الدواجن

55 جنيها للكيلو.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

كأس العالم

28 منتخبا يحجزون مقاعدهم في دور الـ32.. و7 منتخبات تتصارع على البطاقات الأخيرة

ديشان

ديشان يعود إلى معسكر منتخب فرنسا

الزمالك

مصدر: المدرسة البرتغالية الأقرب لقيادة الزمالك في الموسم المقبل

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد