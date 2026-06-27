من بروبست إلى ديمبيلي.. أسرع 6 "هاتريك" في تاريخ كأس العالم

تظل الأرقام القياسية في بطولات كأس العالم محفورة في ذاكرة الجماهير خاصة تلك المتعلقة بتسجيل الأهداف ومع تألق الفرنسي عثمان ديمبيلي في نسخة 2026 عاد الحديث مجددا عن أسرع ثلاثيات الأهداف "هاتريك" في تاريخ المونديال والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم عبر العصور.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "Planet Football" العالمية نستعرض قائمة أسرع اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ كأس العالم وفقا للوقت المستغرق منذ انطلاق المباراة وحتى إحراز الهدف الثالث.

إريك بروبست.. الرقم التاريخي الذي صمد لعقود

يتربع النمساوي إريك بروبست على صدارة القائمة بعدما سجل ثلاثية خلال 24 دقيقة فقط أمام تشيكوسلوفاكيا في كأس العالم 1954.

وجاءت أهداف بروبست في الدقائق 4 و21 و24، ليحتفظ برقمه التاريخي كأسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة حتى الآن.

ديمبيلي يكتب اسمه بحروف من ذهب

نجح الفرنسي عثمان ديمبيلي في اقتحام القائمة الذهبية بعدما سجل ثلاثية خلال 32 دقيقة في مواجهة فرنسا والنرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وسجل ديمبيلي أهدافه في الدقائق 7 و20 و32، ليحتل المركز الثاني في قائمة أسرع الثلاثيات بتاريخ المونديال.

عثمان ديمبيلي

جاري لينيكر.. ثلاثية قادت الإنجليزي للحذاء الذهبي

يأتي الإنجليزي جاري لينيكر في المركز الثالث، بعدما سجل "هاتريك" خلال 34 دقيقة أمام بولندا في كأس العالم 1986.

وأحرز لينيكر أهدافه في الدقائق 8 و13 و36، قبل أن ينهي البطولة متوجًا بجائزة الحذاء الذهبي.

جاري لينيكر

جيرد مولر.. أسطورة تهديفية حاضرة في القائمة

احتل الألماني جيرد مولر المركز الرابع بعدما سجل ثلاثية خلال 39 دقيقة أمام بيرو في مونديال 1970.

وأكد مولر في تلك المباراة قدراته التهديفية الاستثنائية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ.

جيرد مولر

ويترستروم وسالينكو.. تعادل في الزمن واختلاف في الإنجاز

في المركز الخامس، يتقاسم السويدي جوستاف ويترستروم والروسي أوليج سالينكو المركز ذاته، بعدما سجل كل منهما ثلاثيته خلال 44 دقيقة.

وسجل ويترستروم ثلاثيته أمام كوبا في مونديال 1938، ليصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في شوط واحد بتاريخ كأس العالم.

أما سالينكو، فسجل ثلاثيته أمام الكاميرون في مونديال 1994، قبل أن يضيف هدفين آخرين وينهي اللقاء بخماسية تاريخية لا تزال رقما قياسبا في البطولة.