هجوم الأمراض النادرة على الجزائر .. اعرف الأسباب

تعرضت الجزائر ، مؤخرا، لموجة كبيرة من الأمراض النادرة التى اجتاحت البلاد بسرعة منذ بداية عام 2025.

وأعلن الخبراء فى الجزائر أن عدد الأمراض النادرة فى الجزائر هو 63 مرض نادر، وقد خصصت الدولة 46% من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات.

واكتشف الخبراء أن السبب الأول للأمراض النادرة هو زواج الأقارب، و95% من هذه الأمراض تكون انتقالية عن الأبوين، حيث يعاني الأب والأم من طفرة جينية متحولة دون إصابة واضحة“ يحملون المرض دون ظهور أعراض”

وأشهر الأمراض النادرة في الجزائر هى الجلطات الدموية في الشرايين، تسمم الأفيونيات، وتصلب الجلد، ومتلازمة سجوجرن، ومرض الدم الوراثي، ومتلازمة ويلشون .



أسباب الأمراض النادرة



ووفقا لموقع “ clevelandclinic” هناك أسباب عديدة للأمراض النادرة وثلاث مجموعات رئيسية من الأسباب هي:

الوراثة

تُعد الطفرات الجينية (التغيرات) سببًا شائعًا للأمراض النادرة ويمكن أن ترث طفرة جينية من أحد الوالدين ( طفرة في الخلايا الجرثومية )، أو قد تحدث الطفرة عشوائيًا دون أي تاريخ عائلي (طفرة جسدية).



الجراثيم (الميكروبات)

تُسبب الجراثيم العدوى، وقد تكون هذه العدوى نادرةً جدًا في بعض الأحيان وبعض أنواع العدوى نادرة في الولايات المتحدة، ولكنها شائعة في أماكن أخرى (مثل السل ).



السموم

بعض المواد قد تُلحق الضرر بجسمك وتُسبب الأمراض وعلى سبيل المثال، قد يُؤدي التعرض للأسبستوس إلى ورم المتوسطة، وهو مرض رئوي نادر.



وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين أو معدن معين (نقص التغذية).

الإصابات الخطيرة.

الآثار غير المقصودة للعلاج.

في بعض الأحيان، تحدث أمراض نادرة دون سبب معروف.