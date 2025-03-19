بعد وفاة طفلين.. محافظ الدقهلية ينتقل لموقع سقوط غرفة دروس خصوصية

انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،الى موقع حادث سقوط غرفة يتلقى بداخلها تلاميذ درس خصوصي بعزبة سعفان مركز بني عبيد، حيث تفقد حالة المصابين وذلك بعدما أسفر الحادث عن حالة وفاة 2 وإصابة 12 طفلا.

وانتقل المحافظ إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم

وكلف المحافظ بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، واحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.

وتلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سعفان "دائرة المركز".