إصابة بكسر في عظمة الشظية تبعد لويس أوبيندا عن ليون حتى نوفمبر

أعلن نادي "أولمبيك ليون" الفرنسي في بيان غياب مهاجمه البلجيكي لويس أوبيندا لعدة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في عظمة الشظية خلال مباراة الفريق أمام ناديه السابق لانس، الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

واضطر المهاجم البلجيكي، المعار من يوفنتوس الإيطالي، إلى مغادرة أرض الملعب عقب تعرضه للإصابة، التي جاءت بعد سلسلة من التدخلات والأخطاء المرتكبة ضده خلال المباراة.

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة أوبيندا بكسر في عظمة الشظية، فيما يتوقع ليون غيابه على الأقل حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة في منتصف نوفمبر.

وانتقد ليون بشدة، القرارات التحكيمية خلال اللقاء، مشككًا في مدى الحماية التي حصل عليها أوبيندا، بعدما تعرض لعدة أخطاء خلال المباراة.

وأجبر التدخل الأخير، اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، على مغادرة الملعب، ما دفع النادي إلى التعبير عن مخاوفه بشأن التحكيم والظروف التي أدت إلى إصابة مهاجمه.

ورغم عدم تحديد موعد دقيق لعودة أوبيندا إلى الملاعب، أكد ليون أن اللاعب سيغيب عن الفريق خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل غياب أوبيندا ضربة قوية لفريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي يسعى إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، بالتزامن مع مشاركته في الدوري الأوروبي.

وقد تمنح إصابة المهاجم البلجيكي فرصًا أكبر للمشاركة أمام ريمي هيمبير، الذي لم يحصل على وقت لعب كبير منذ بداية الموسم الحالي.