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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هولندا ترعى الإرهاب| أحمد موسى يطالب الإفراج عن أحمد ناصر

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة إلى هولندا، متهما السلطات الهولندية بتوفير الحماية لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابيين، والسماح لهم بمهاجمة السفارة المصرية.

وطالب أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، السلطات الهولندية، بالإفراج عن المواطن أحمد ناصر.

وقال إن هولندا توفر الحماية لعناصر من تنظيم الإخوان، بينما يهاجمون السفارة المصرية هناك، متهمًا السلطات الهولندية بالفشل الأمني ورعاية الإرهاب.

وأضاف: «هولندا توفر حماية للإرهاب، مثل الواد أنس، بفكرهم ببريطانيا، كنا دايما بنفكرهم إنهم هيرتووا بنار الإرهابيين، وهولندا هيحصل معاها كده».

وأوضح: «هولندا اليوم تزعزع أوروبا بشأن ما تفعله برعاية الإرهاب، هل هولندا هتلتزم بقرار الاتحاد الأوروبي أم لا؟، يبقى أنت دولة بتحمي الإرهاب الدولي».

وواصل حديثه: «فيه مواطن مصري اسمه أحمد ناصر، كان في فترة من الفترات بيمنع الإخوان من الوصول للسفارات اللي جايين من أوروبا، وكان إمبارح في لاهاي، والشرطة الهولندية اختطفته وهو بيدافع عن السفارة المصرية في هولندا».

وتابع: «أحمد ناصر كان هيقف يدعم بلده، ولا ليه علاقة بتنظيم أو غيره، هولندا خطفته عشان بيدعم مصر، والإرهابيين بتوع تنظيم الإخوان بيعتدوا على سفارتنا في وجود الشرطة الهولندية.. أحمد ناصر مختطف من إمبارح، مش عارفين مكانه فين، فيه وقفة اليوم قدام السفارة الهولندية في القاهرة تحمل لافتات "هولندا تدعم الإرهاب"، أي حد يروح قدام سفارة هولندا يقولها: أنتوا دولة بتدعم الإرهاب، هنقوله: شكرًا».

وأكمل: «هولندا دولة خطر على العالم وعلى أوروبا، كل المطلوبين للعدالة موجودين في هولندا تحت حماية السلطات الهولندية، وأي دولة تتقاعس عن حماية سفارتنا؛ هنتعامل معاها بالمثل».

واختتم تصريحاته قائلا: «أحمد ناصر يجب الإفراج عنه، وسفارة مصر خط أحمر، ده شاب ليس له علاقة بأي شيء، ده شاب جاي يحمي سفارة بلده».

أحمد موسى الإخوان أحمد ناصر السفارة المصرية

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