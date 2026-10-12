المجلس الأعلى للثقافة: جائزة المبدع الصغير مميزة لأنها تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي

كشف أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل فتح باب التقدم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير.



وقال أشرف العزازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" جائزة المدبع الصغير مميزة لأنها تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي ".



وتاابع أشرف العزازي :" نشهد دعم من مؤسسات الدولة غير مسبوق لجائزة المبدع الصغير ".



واكمل اشرف العزازي :" هناك اهتمام من الدولة المصرية بالشباب والإبداع الاهتمام بالمواهب الصغيرة ".



ولفت أشرف العزازي :" باب التقدم مفتوح حتى نهاية شهر ديسمبر"، مضيفا:" إجمالي الجوائز 32 جائزة ولدينا 2 فئة عمرية ونتناول مجال الفنون والإبداع والقصة والشعر والابتكار ".

