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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السبكي يكشف سبب توقف عرض فيلم الملحد

أحمد السبكي
أحمد السبكي
فن وثقافة

كشف المنتج السينمائي أحمد السبكي عن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل عرض فيلمه "الملحد"، مؤكدًا أن الأزمة لم تكن متعلقة بمحتوى الفيلم، بل بالجدل الدائر حول كاتبه إبراهيم عيسى.

وخلال لقاء مصور مع الفنان عمر متولي، أوضح السبكي أن الفيلم حصل على جميع الموافقات القانونية من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية قبل بدء التصوير، كما تمت مراجعته بعد الانتهاء من العمل، ومع ذلك، لم يُعرض بسبب الضغوط التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السبكي: "سبب الإيقاف لم يكن الفيلم نفسه، بل الجدل حول اسم كاتبه، وأعداء إبراهيم عيسى الذين شنوا حملة ضده، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين رفعوا قضايا دون حتى مشاهدة الفيلم". وأضاف مؤكدًا: "لن أسكت حتى يتم عرض الفيلم، فقد حصلت على جميع التصاريح اللازمة".

وأشار السبكي إلى أن رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية طلب منه تأجيل العرض لبعض الوقت، قائلًا: "جاء إليّ وطلب مني تأجيل الفيلم لبعض الوقت، وأنا أنتظر الفرج لعرضه".

وأكد السبكي عزمه على طرح الفيلم رغم الجدل، مشددًا على أن المشكلة الأساسية تكمن في اسم مؤلفه، وليس في مضمونه، حتى أنه عرض تغيير الاسم إذا كان ذلك هو العائق. واختتم قائلًا: "الموضوع كله ضجة مفتعلة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وخصومات شخصية لا علاقة لها بالفيلم نفسه".

أحمد السبكي الملحد فيلم الملحد

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