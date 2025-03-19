مسلسل الغاوي الحلقة 4.. القبض على عائشة بن أحمد برفقة مكي

عثرت فاطمة (عائشة بن أحمد) على المحفظة الخاصة بـ "شمس" (أحمد مكي)، ضمن أحداث الحلقة 4 من مسلسل "الغاوي"، حيث اتصلت به وطلبت مقابلته، لسؤاله مرة أخرى عن قصة الساعة التي يبحث عنها، وكالعادة حكى لها قصة غير حقيقة لم تصدقها.

عرف شمس مكان الساعة بالصدفة وتحركا سويا، ومن جانبها رفضت فاطمة أن تتركة إلا إذا عرفت قصة الساعة.

اتصل أبو نوح ( أحمد بدير) بـ شمس وطلب منه الحضور ضروري وعند وصوله تم القبض عليه هو وفاطمة.

خرجت فاطمة من السجن، وطلب شمس من أحد أصدقائه أن يخبرها بالذهاب لإحضار الساعة، ولكنها رفضت خاصة أنها كانت قد اعتذرت عن عملها بسبب محاولة صاحب الشركة التدخل في شئونها.

خرج شمس من السجن وحاول الوصول إلى فاطمة، ولكنها لم تستجب، فعرف مكانها وذهب إليها ليحكي لها قصة الساعة، ثم طلبت منه الذهاب معه.

مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.