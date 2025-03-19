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صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان
صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية الحصول علي منحه 300 جنيه في رمضان، التي اعلنتها الحكومه، في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى معيشتهم.


صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

أعلن أحمد كجوك، وزير الماليه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية.

زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان  

أعلن الوزير عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف مساندة إضافية بقيمة 300 جنيه لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، إلى جانب:  

- زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.  
- تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.  

 تعكس الإجراءات الحكومية الجديدة التزام الدولة بتحقيق حماية اجتماعية فعالة، عبر تعزيز الدعم النقدي والتمويني والصحي، لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.  
وتواصل الحكومة متابعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية  

أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، حيث تم توفير الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المباشر يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تحسين أحوالهم المعيشية.  

صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية  

تم إتاحة 2 مليار جنيه لصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا للتالي:  

- زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا.  
- زيادة 250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر.  
- تطبيق الزيادة خلال شهري مارس وأبريل 2025.  

دعم العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار  

أوضح الوزير أنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي لموازنة العلاج على نفقة الدولة بهدف إنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، حيث تم:  

- بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحيًا.  
- علاج 15 ألف حالة خلال النصف الأول من مارس 2025.  
- تشمل المبادرة جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة الكلى والكبد والقوقعة.  

توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الصحي  

أكد وزير المالية أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية مبدئية تبلغ 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم سنويًا علاج 2.355 مليون حالة في جميع المحافظات.  

 

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