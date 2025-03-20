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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء عاجل يطبق بجميع المدارس احتفالا بـ عيد الأم .. اليوم

طابور الصباح
طابور الصباح
ياسمين بدوي

تخصص جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 20 مارس 2025 ، فقرة في الإذاعة المدرسية ، للحديث عن فضل الأم ودورها العظيم في توجيه وتنشئة أبنائها ، وكذلك دور الأب في الاهتمام بأبنائه وما يقدمه من كافة السبل لدعمهم

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الصادرة للمدارس بالتزامن مع الاحتفال ب “ عيد الأم”  وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم جيل قادر على مواجهة التحديات متمسكا بالقدوة الحسنة والقيم والاخلاقيات الحميدة وحيث أن الوالدين هما عماد الاسرة المصرية .

وعلى جانب آخر .. كان قد عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.

وخلال اللقاء، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية.

 وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هم مديرى المدارس يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس.

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.

المدارس الأم التربية والتعليم التعليم

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