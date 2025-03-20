صحفي: مبادرة الرواد الرقميون تستهدف تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن عدة مبادرات وقرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والتي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز فرص العمل للشباب.

ولفت إلى أن ريان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة الرواد الرقميون ستستهدف تدريب 5 آلاف شاب سنويًا من مختلف المحافظات والتخصصات، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن عن مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات والمجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف أن الحكومة ستوفر 3 مليارات جنيه لعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، حيث تم بالفعل علاج 15 ألف حالة، وسيتم استكمال الباقي تباعًا.