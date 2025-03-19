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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرواد الرقميون| تفاصيل مبادرة الحكومة لتدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات

تدريب الشباب
تدريب الشباب
أسامة علي

أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن عدة مبادرات وقرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والتي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز فرص العمل للشباب.  

وأوضح ريان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء أعلن عن مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات والمجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وأشار إلى أن المبادرة ستستهدف تدريب 5 آلاف شاب سنويًا من مختلف المحافظات والتخصصات، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة الأسبوع المقبل.  

 زيادة الدعم الاجتماعي

كما أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن زيادة الدعم الاجتماعي، حيث سيتم زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، بالإضافة إلى منح 300 جنيه كمساعدة مقطوعة لأسر "تكافل وكرامة"، مما سيستفيد منه حوالي 5 ملايين أسرة. وأضاف أن الحكومة ستوفر 3 مليارات جنيه لعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، حيث تم بالفعل علاج 15 ألف حالة، وسيتم استكمال الباقي تباعًا.  

وفيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول بيع بنك القاهرة، أكد ريان أن رئيس الوزراء أوضح أن هذه الإشاعات غير صحيحة، وأن عملية الطرح ستتم وفقًا لتقييم لجان متخصصة، مع ضمان الشفافية الكاملة.  

كما تطرق إلى تشكيل لجنة استشارية للدراما التلفزيونية، والتي ستضم خبراء من مختلف المجالات لوضع معايير تعكس الهوية المصرية وقيم المجتمع، دون تقييد للإبداع الفني.  

https://youtu.be/2txRCqkToyw

تدريب الشباب الرواد الرقميون صدى البلد اخبار التوك شو

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