اتفاق أمريكي أوكراني على توسيع وقف إطلاق النار

أكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب توصل إلى اتفاق مع نظيره الأوكراني المنتهية ولايته فلوديمير زيلينسكي بشأن مواصلة العمل على توسيع نطاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب بالكامل.

جاء الإعلان في بيان مشترك أصدره كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، وتمت تلاوته على الصحفيين يوم الأربعاء من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وكشف البيان أن ترامب أطلع زيلينسكي على تفاصيل محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتفق الزعيمان على وقف جزئي لإطلاق النار يركز على حماية قطاع الطاقة الأوكراني. كما أشار البيان إلى أن الفرق التقنية من الأطراف المعنية ستجتمع في السعودية خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل البحر الأسود، باعتبارها خطوة تؤسس لهدنة شاملة.

خطوة نحو إنهاء الحرب

وشدد البيان على أن الجانبين اعتبرا أن هذه الخطوات قد تكون مقدمة لإنهاء النزاع وضمان الاستقرار الأمني، حيث أعرب زيلينسكي عن شكره لترامب وأكد استعداده للموافقة على وقف كامل لإطلاق النار، إذا تم التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.

كما أكد البيان أن كل الأطراف مطالبة بمواصلة الجهود لضمان إنجاح الهدنة، وكُلِّفَت الفرق التفاوضية بمواصلة العمل على الجوانب التقنية المتعلقة بتطبيق وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن إجرائه مكالمة هاتفية "جيدة جدًا" مع زيلينسكي، وذلك بعد يوم من اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء. وقد أبدى بوتين دعمه لوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية لمدة 30 يومًا، وهو ما يعتبره المراقبون نقطة انطلاق نحو مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.